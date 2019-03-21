حائل 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في حديقة الأمير سعود بن عبدالمحسن مساء اليوم فعالية سباق الماراثون لأطفال متلازمة داون .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر السباق المشرف على مركز تمكين لرعاية أطفال متلازمة داون بمنطقة حائل إبراهيم الفريح .وقدمت مديرة مركز تمكين لرعاية أطفال متلازمة داون بمدينة حائل هديل الفريح نبذة عن البرامج المقدمة في مركز تمكين ، مشيرة إلى أن هذا الماراثون يقام للعام الثاني على التوالي وأن المركز مستمر في إقامته سنويًا .عقب ذلك أطلق الأمير فيصل بن فهد بن مقرن شارة بدء سباق الماراثون الذي يشارك به 30 طفلاً من أطفال متلازمة داون .وفي ختام السباق كرم نائب أمير منطقة حائل الفائزين بالمراكز الأولى ، وكرم المساهمين في نجاح الفعاليات .// انتهى //21:16ت م0314