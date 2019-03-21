الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة أدائه اليمن الدستورية رئيساً لجمهورية كازاخستان.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //21:20ت م0316