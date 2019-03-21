الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة أدائه اليمن الدستورية رئيساً لجمهورية كازاخستان .وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته ، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //21:21ت م0317