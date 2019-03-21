جيزان 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واساحتفت جامعة جازان مساء اليوم، بتخرج 6493 طالبة من طالباتها يمثلن الدفعة الرابعة عشر من خريجاتها للعام الجامعي، بحضور مساعدة وكيلة الجامعة شطر الطالبات الدكتورة حنان أبو القاسم بصلي، وعميدات الكليات ورئيسات الأقسام وعضوات هيئة التدريس وأولياء الأمور وضيفات الحفل، وذلك بالمدرج المفتوح بالمدينة الجامعية.وبدأ الحفل بمسيرة الخريجات اللاتي يمثلن مختلف الكليات العلمية والأدبية والأقسام التخصصية النوعية.عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي المُعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت مساعدة وكيلة الجامعة كلمة، أشارت فيها إلى أن الجامعة تحتفل بتخريج كوكبة من الخريجات من مختلف التخصصات العلمية والنظرية، بعد أن اكتسين رداء المعرفة والعلوم المختلفة وتسلحن بالعلم والإيمان، على يد نخبة من عضوات هيئة التدريس اللاتي بذلن جهدهن وإخلاصهن في إيصال شتى العلوم والمعارف لبناتنا الطالبات.وهنأت في ختام كلمتها الخريجات وذويهن بهذه المناسبة، موصية إياهن بالتحلي بالصفات الحميدة التي تبرهن على مدى تمسك الفتاة السعودية بدينها الحنيف والإخلاص في القول والعمل، والحرص على خدمة المجتمع من خلال ما تعلمنهن من علوم ومعارف متنوعة في كافة التخصصات، سائلة الله العلي القدير لهن التوفيق والسداد.بعد ذلك أعلنت نتائج الخريجات، ثم ألقيت كلمة الخريجات ألقتها نيابة عنهن الطالبتان مريم عجيبي ورؤى زكري، عبّرتا فيها عن سعادتهما وزميلاتهن الخريجات بهذه المناسبة، بعد أن تسلحوا بالعلم والمعرفة، معربتان عن شكرهن لكل من ساندهن طيلة فترة دراستهن، ثم أدت وكيلة عميد شؤون الطلاب لشطر الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي والخريجات قسم الخريجات.وفي نهاية الحفل تم تكريم أوائل الخريجات على الكليات والأقسام، والمتفوقات في مرحلة الدراسات العليا.//انتهى//21:52ت م0319