بريدة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسانطلق المعرض المصاحب للأسبوع البيئي الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عنيزة، مساء اليوم، وذلك في مجمع عنيزة مول تحت شعار " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا" والذي يستمر لمدة أربعة أيام من الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً.وقد بدئ المعرض بإطلاق البالونات التوعوية التي تحمل شعار الحملة من خلال عدد من الأطفال وسط إقبال كبير من الزوار، إضافة إلى العروض المسرحية والترفيهية والمسابقات التي تعرض الأهداف، المتمثلة في رفع مستوى الوعي والمسؤولية حول الحفاظ على البيئة والحد من تلوثها، وأهمية مشاركة الجهات ذات العلاقة في تبيان الأهمية القصوى للبيئة.واشتمل المعرض على مشاركة مراكز الطيور والحيوانات و المشاتل وتوزيع الشتلات وأدوات النظافة على الزوار، والمرسم الحر والمطويات التوعوية ومواعيد الحملات الاستزراعية المقرر إقامتها، ومنها استزراع المرحلة الرابعة لمنتزه عنيزة الوطني بمشاركة دراج عنيزة ودار الرعاية الاجتماعية والكلية التقنية وطلاب متوسطة اليرموك ومدرسة زيد بن ثابت وابتدائية الإمام البخاري، وزيارة فرقة نسائية متخصصة في البيئة لعدد من مدارس البنات للتعريف بالأسبوع البيئي، بالتعاون مع فريق البيئة في نادي مرؤة التطوعي ومشاركة نادي النجمة والعربي.// انتهى //22:02ت م0320