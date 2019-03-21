بريدة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأنهى مركز الإحسان الخيري ببريدة شحن رصيد الأســـر عبر البطاقات الإلكترونية بمبلغ 122.465 ألف ريال وذلك لشهر رجب 1440هـ، حيث استفاد من هذا المشروع 339 أسرة ضمن نطاق خدمات المركز بشرق مدينة بريدة بالتعاون مع الأسواق المركزية.وأوضح المدير التنفيذي للمركز فريح بن أحمد الفريح، أن هذا المشروع ضمن خدمات الأسر الدورية خلال العام، مقدمًا للجميع جهودهم ودعمهم لمشاريع المركز، داعيًا لهم بالخير والبركة.// انتهى //22:02ت م0321