الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل أن إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لأربعة من المشروعات النوعية الكبرى بمدينة الرياض سيجعلها إحدى أهم الوجهات السياحية والثقافية والترفيهية، وعلى قائمة أفضل المدن للعيش في العالم.وأفاد الدكتور المعجل في تصريح له بهذه المناسبة أن المشروعات الرائدة ستسهم في توفير آلاف فرص العمل الجديدة للمواطنين في مختلف القطاعات البيئية والترفيهية والثقافية، فضلًا عن الفرص الواعدة أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.// انتهى //22:03ت م0322