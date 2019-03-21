عرعر 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية مساء اليوم ركن تعريفي ومسابقات ومجسمات حيوانية مهددة بالانقراض، ضمن فعاليات أسبوع البيئة " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا" ، وذلك في مجمع عرعر مول التجاري .وتستمر فعاليات الركن التعريفي وتوزيع الهدايا والجوائز حتى يوم غد الجمعة للزوار والزائرات.ويأتي أسبوع البيئة لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة في الحفاظ على البيئة, بالإضافة إلى رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة.يذكر أن أسبوع البيئة تستمر فعالياته إلى الأربعاء القادم، وتشمل محاضرات تثقيفية ومسابقات ترفيهية مختلفة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية.// انتهى //22:09ت م0324