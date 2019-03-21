الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأقيمت مساء أمس، ندوة بعنوان: (القيمة الآثارية للمملكتين السعودية والبحرين) ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019 ، شارك فيها الشيخ إبراهيم بن حمود آل خليفة المدير المساعد للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، وعضوا هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور سعيد السعيد، والدكتور بدر فقير.وبدأت الندوة بمشاركة الدكتور بدر الفقير، الذي تحدث عن (دور عناصر الشخصية الجغرافية في إثراء القيمة الآثارية للمملكة العربية السعودية)، وتناول البعد التاريخي من خلال امتداد مساحي، شهد العديد من الحقب التاريخية التي شكلت العديد من مراحل التطور الإنساني، التي يدل عليها الكثير من الشواهد لتلك الحضارات الإنسانية عبر العصور.فيما تناول الشيخ بدر بن حمود آل خليفة البعد الأثري في البحرين، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكتين السعودية والبحرين ، والجهود الدولية الرامية لحماية التراث الثقافي والطبيعي بالوطن العربي، ونشر المعرفة في مجال حماية المواقع الأثرية والطبيعية، وأهم المعايير المتعلقة بتسجيل المواقع على قائمة التراث العالمي في اليونسكو، مستعرضًا جملة من الخطط الإدارية اللازمة لتأمين استدامة حماية المواقع الأثرية والتاريخية، وأهم التحديات التي تواجه التراث الثقافي بالوطن العربي، في ظل الأزمات والصراعات التي تمر بالمنطقة.ثم تحدث الدكتور سعد السعيد، خلال مشاركته عن القيمة الآثارية للمملكتين، حيث استقرأ في الجانب الآخر من ورقته البعد الحضاري للمملكة، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي يعد موقعًا متفردًا، يتميز بتعدد المناخات والتضاريس والموارد والثروات الطبيعية، إلى جانب التنوع الذي يأتي في ظل هذه المقومات الطبيعية، ما جعل المملكة من أغنى دول العالم في هذا الجانب.أعقب ذلك جملة من المداخلات لمناقشة محاور الندوة، التي جاء منها مناقشة التحديات التي يمر بها العالم العربي، وأهمية المحافظة على المواقع التاريخية والأثرية لما تمثله من قيمة ثقافية واقتصادية، إلى جانب مداخلات أخرى تناولت أبرز الحلول المقترحة، التي على الدول تبنيها لمواجهة هذه التحديات.// انتهى //22:13ت م0325