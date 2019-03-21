ظهران الجنوب 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة ظهران الجنوب اليوم برنامج "إعداد مرشدي مكافحة المخدرات" للمدرب أحمد بن عامر آل بدوي، وذلك بمقر مركز التدريب بإدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب .واستهدف البرنامج موظفي الدوائر الحكومية والمعلمين وأولياء الأمور، وركز على خطورة هذه الآفة على الفرد والمجتمع، وكيفية الوقاية منها والحد من انتشارها.وأشار المدرب آل بدوي إلى أضرار المخدرات، ومفهوم الإرشاد الوقائي، والأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، وأشكال التدهور النفسي والمعرفي الناتج عن التعاطي لهذه الآفة الخطيرة.// انتهى //22:15ت م0327