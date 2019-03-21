ثقافي / جامعة الأميرة نورة تشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019م
الخميس 1440/7/14 هـ الموافق 2019/03/21 م واس
الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس
تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة شؤون المكتبات في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، الذي يقام في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 6 – 16 رجب 1440 هـ .
ويتضمن الجناح أكثر من 180 عنواناً من الإنتاج الفكري لأعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة في مختلف التخصصات ، كما يضم ابتكارات طالبات الجامعة الحاصلات على جوائز عالمية، إضافة إلى تقديم كتيبات ومطويات تعريفية عن الجامعة وخدماتها .
كما عرف الجناح بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي، وهي عبارة عن مبادرة من الجامعة لدعم إنجازات المرأة السعودية المتميزة في ثمانية حقول من الدراسات البحثية والبرامج والمبادرات .
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22:19ت م
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