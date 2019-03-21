الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واستشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة شؤون المكتبات في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، الذي يقام في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 6 – 16 رجب 1440 هـ .ويتضمن الجناح أكثر من 180 عنواناً من الإنتاج الفكري لأعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة في مختلف التخصصات ، كما يضم ابتكارات طالبات الجامعة الحاصلات على جوائز عالمية، إضافة إلى تقديم كتيبات ومطويات تعريفية عن الجامعة وخدماتها .كما عرف الجناح بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي، وهي عبارة عن مبادرة من الجامعة لدعم إنجازات المرأة السعودية المتميزة في ثمانية حقول من الدراسات البحثية والبرامج والمبادرات .// انتهى //22:19ت م0328