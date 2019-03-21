الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسقدم جناح الجامعة السعودية الإلكترونية المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، لزواره نبذه تعريفية عن الجامعة والعديد من تخصصاتها.وأوضح مسؤول الجناح عبد الله بن علي الشايع أن الجامعة حكومية ومعتمدة من الخدمة المدنية وهي أحد أنماط التعليم العالي التي توفر بيئة قائمة على تقنيات المعلومات والاتصالات والتعليم الإلكتروني والتعليم المدمج وتمنح درجات علمية في برامج وتخصصات متوائمة مع احتياجات سوق العمل وملبية لمتطلبات التنمية والتعلم مدى الحياة والإسهام في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة في المملكة وإيصال رسالتها عالميًا.وأضاف الشايع أن الجامعة تضم العديد من التخصصات أبرزها إدارة الأعمال والمحاسبة والقانون والتجارة الإلكترونية واللغة العربية والإنجليزية وغيرها من التخصصات .وعن آلية الدراسة، أبان الشايع أنها تُلزم الطالب بالحضور لمقر الجامعة، إضافة للفصول الافتراضية على شبكة الإنترنت.// انتهى //22:26ت م0329