الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسنظمت وزارة الإعلام اليوم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للشعر وذلك بفندق مداريم كراون بالرياض .وبدئ الحفل بتكريم الشاعر الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله - بصفته الشخصية الرئيسة للاحتفال من خلال عرض فيلم خاص عن سيرته الشخصية ، إلى جانب تكريم عدد من الشعراء الذين أثروا الساحة الثقافية والشعرية .وتضمن الحفل أمسية شعرية بمناسبة اليوم العالمي للشعر لهذا العام أحياها عدد من الشعراء الذين قدموا مقتطفات من قصائدهم ، بعد ذلك وقع ما يقارب 20 شاعرًا ومؤلفًا على كتبهم ودواوينهم في هذا اليوم العالمي للشعر .وتخلل الحفل أدت فرقة التخت الشرقي مقطوعات من الموشحات الأندلسية.كما تضمن المعرض المصاحب للحفل لوحات فنية تشكيلية لعدد من نجوم الفن التشكيلي.تجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للشعر يعد فرصة لإبراز للتواصل مع الشعوب الأخرى، وتسليط الضوء على الدور الثقافي السعودي، وتهدف مشاركة الوزارة للعالم هذه المناسبة الدولية بإعتبار الشعر أحد روافد الثقافة ومعين هوية المجتمعات ومقياس نبضها وحياتها الثقافية، وتبين أن هذه الاحتفالية هي امتداد طبيعي للبرامج التي تحتفي بالشعر والمثقفين.// انتهى //22:42ت م0332