الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأبرزت جامعة الملك سعود بالرياض خلال مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب تحت شعار "الكتــاب بوابــة المســتقبل"2019م، أحدث إصدارات الكراسي البحثية بالجامعة في مختلف المجالات العلمية والإنسانية والهندسية والصحية، في ظل الدور الثقافي والعلمي الذي تقوم به الجامعة ممثلة في وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية، حيث تأتي المشاركة في إطار تعزيز منظومة البحث العلمي وإنتاج بحوث إبداعية تخدم المجتمع.واشتمل جناح وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية على أكثر من 166 عنوانًا تمثل أحدث إصدارات ومخرجات الكراسي البحثية، حيث شارك كرسي الدكتور عبد العزيز المانع لدراسات اللغة العربية وآدابها بـ 41 عنوانًا، وكرسي الآدب السعودي بـ 90عنوانًا، وكرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصر، بـ 11عنوانًا، وكرسي التراث الحضاري في المملكة العربية السعودية، بـ 3 عناوين.كما شارك مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، بـ 21 عنوانًا ، إضافة إلى مجموعة من الإصدارات الجديدة والمميزة .وقد شهد الجناح زيارة عدد من الأكاديميين ورجال الفكر والأدب والثقافة والباحثين من مختلف شرائح المجتمع.// انتهى //23:13ت م0335