عدن 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسبحث وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى بلاده، ماثيو تولر، علاقاتهما في المجال الأمني.وناقش اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، تفعيل مستوى التعاون المشترك بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها لاسيما في الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب.و أشار الوزير اليمني إلى ضرورة تواصل تقديم المزيد من الدعم للأجهزة الأمنية لمواصلة جهودها في تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتأهيل وتدريب كوادرها لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية الأمنية، مؤكدا حرص حكومة بلاده على تعزيز الجانب الأمني في المناطق المحررة ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية.// انتهى //23:22ت م0336