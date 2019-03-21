ثقافي / رئيس مجلس النواب التونسي يلتقي مدير عام الإيسيسكو
الخميس 1440/7/14 هـ الموافق 2019/03/21 م واس
تونس 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس
التقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر اليوم ، وفداً من ضيوف تظاهرة " تونس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019م " يتقدمهم المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو " الدكتور عبدالعزيز التويجري .
وأكّد الناصر خلال اللقاء أهمية دفع الثقافة للاضطلاع بأدوار أوسع في هذا الظرف الذي يمر به العالم الإسلامي ، وذلك من خلال تعزيز العمل الثقافي بقوّة ليكون رافداً للتنمية وسدّاً منيعا أمام الفكر المتطرف والقوى الظلامية .
وعدّ الثقافة دعامة المواطنة الحقيقية لما تؤسس له من تعامل حضاري وترسيخ لقيم السلام والتسامح وتعزيز لمبادئ الحوار بين الأفراد والجماعات والشعوب .
// انتهى //
23:28ت م
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