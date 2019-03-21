تونس 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسالتقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر اليوم ، وفداً من ضيوف تظاهرة " تونس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019م " يتقدمهم المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو " الدكتور عبدالعزيز التويجري .وأكّد الناصر خلال اللقاء أهمية دفع الثقافة للاضطلاع بأدوار أوسع في هذا الظرف الذي يمر به العالم الإسلامي ، وذلك من خلال تعزيز العمل الثقافي بقوّة ليكون رافداً للتنمية وسدّاً منيعا أمام الفكر المتطرف والقوى الظلامية .وعدّ الثقافة دعامة المواطنة الحقيقية لما تؤسس له من تعامل حضاري وترسيخ لقيم السلام والتسامح وتعزيز لمبادئ الحوار بين الأفراد والجماعات والشعوب .// انتهى //23:28ت م0338