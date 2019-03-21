واشنطن 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، دعم صندوق النقد الدولي لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بوقف حملته لرفع سعر الفائدة كخطوة حكيمة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.وقال رايس في تصريح للصحفيين: " إنه بالنظر إلى مجموعة الشكوك العالمية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي ، فإننا نؤيد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتحلي بالصبر في تحديد التغيرات المستقبلية في سعر الصندوق الفيدرالي".وأضاف: "أن التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستمر بمبادئ الاعتماد على البيانات والتواصل الواضح، سيساعد على تقليل أي اضطرابات في السوق وآثارها غير المباشرة من قرارات السياسة".يشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي، قد أنهى يوم الأربعاء الماضي، حملته التي استمرت ثلاث سنوات لتشديد السياسة النقدية ، متخليًا عن التوقعات المتعلقة بزيادة سعر الفائدة هذا العام وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد.// انتهى //23:30ت م0339