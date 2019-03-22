محايل 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسنفذت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير أمس جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية والبوفيهات.وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق عدد من المحلات التجارية وتسجيل عدد من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية إبراهيم بن عبد الخالق الحفظي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.// انتهى //00:20ت م0344