نيويورك 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم مرتفعة بتأثير مكاسب لقطاع التكنولوجيا دفعت الأسهم للصعود اليوم بينما هدأت بيانات اقتصادية إيجابية قلق السوق بشأن توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي لتباطؤ اقتصادي.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 216.84 نقطة، أو 0.84 بالمئة، إلى 25962.51 نقطة ، بينما صعد المؤشر ستاندرد بورز500 الأوسع نطاقًا 30.65 نقطة، أو 1.09 بالمئة، ليغلق عند 2854.88 نقطة ، وسجل المؤشر ناسداك المجمع قفزة بلغت 109.99 نقاط، أو 1.42 بالمئة، ليغلق عند 7838.96 نقطة.// انتهى //00:23ت م0345