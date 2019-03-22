أبوظبي 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي اليوم في أبوظبي رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو .وبحث اللقاء علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تطويره بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما خاصة في الجوانب الاستثمارية والتنموية والاقتصادية التي تخدم عملية التنمية والتطوير في البلدين, كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.// انتهى //00:25ت م0347