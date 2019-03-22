تبوك 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واستشارك رابطة تبوك الخضراء في أسبوع البيئة الذي انطلقت فعالياته اليوم بالمنطقة، تحت شعار " نحمي بيئتنا .... لرفاه مجتمعنا " والذي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة تبوك.وأوضح المشرف على رابطة تبوك الخضراء طارق الحسين، أن مشاركة الرابطة بهذا الأسبوع تتضمن 14 فعالية وتنفذ بمدينة تبوك ومحافظات تيماء والوجه وحقل وضباء, لتعريف المواطنين والمقيمين بأنشطة وبرامج الرابطة وما تقوم به بالشراكة مع المجتمع والجهات المعنية بزراعة الشتلات البرية في عدد من المواقع بمنطقة تبوك.وأشار الحسين إلى أن الفعاليات تشمل عرض نباتات نيوم البرية التي تم إنتاجها بجهود الرابطة و بالتعاون مع جامعة الملك سعود بمجال زراعة الأنسجة النباتية، و التشجير و الري باستخدام المياه المعالجة, و تدشين برنامج تشجير الطريق الدولي, و مبادرة تأهيل بيئي بري و بحري ( تحت الأعماق) , وإقامة محاضرة بعنوان ( بيئتنا مجتمعنا ) بالإضافة إلى المشاركة بجناح في معرض وزارة البيئة والمياه والزراعة في المكان مول بتبوك والمخيم البيئي المقام في متنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك.وأبان الحسين أن رابطة تبوك الخضراء تهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز الوعي الوطني بالثقافة البيئة لدى المجتمع بجميع فئاته، والمساهمة في إعادة التوازن البيئي بإيجاد حلول للمشاكل البيئية ودعم ونشر العمل التطوعي لخدمة البيئة المحلية، كما تسعى إلى إعادة تنمية الغطاء النباتي بمنطقة تبوك بما يناسب أجواء وطبيعة المنطقة.وأضاف أن فعاليات الرابطة وجدت إشادة من المنظمات المحلية والدولية , معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه لجميع أعمال رابطة تبوك الخضراء, ولفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة و أرصاد الشمالية وأمانة منطقة تبوك والبلديات .// انتهى //00:41ت م0350