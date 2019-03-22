جدة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسنظمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة جدة ،اليوم فعاليات معرض" تقني وافتخر "في نسخته الثالثة بمشاركة الكلية التقنية بالمحافظة ، وحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني ،وذلك في مجمع الأندلس التجاري ، وتستمر حتي يوم السبت القادم .وأعرب عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي عن شكره وتقديره لنائب المحافظ للتدريب على افتتاح المعرض والالتقاء بزواره ودعمه المتواصل لبرامج الكلية المختلفة مؤكدا أن الكلية تسعى ومن خلال هذا المعرض إلى ربط المحتوى التقني ورسالته بالمجتمع وصولاً إلى صورة ذهنية معززة بأهمية العمل التقني وآفاقه الواعدة ، مشيرا إلى أن المعرض قد أسهم في تعزيز دور الكلية والقطاعات ذات العلاقة ومن ثم فإن مخرجات هذا المعرض قد ركزت على العديد من الجوانب منها تقديم الحلول المبتكرة في الجوانب التقنية مثل الطاقة الشمسية ، وطاقة الرياح ومبتكرات جديدة تسهم في توفير بيئات عمل تقنية احترافية تقلص من تكاليف التشغيل بكفاءة عالية ،وتأصيل مفهوم المهنة والتقنية بمختلف مجالاتها بالإضافة إلى تقديم برامج تنفيذية مثل التوعية في مجال الطاقة المتجددة واستخداماتها التوعوية والتثقيفية في مجال المنازل الذكية ،والتوعية في مجال القيادة الآمنة والاستخدام الآمن للمركبة ، والاستشارات في مجال السياحة والفندقة .وأضاف عميد الكلية بأن المسؤولية الاجتماعية من خلال ما ستقدمه الكلية من دور لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في الأقسام المختلفة بالكلية وتنمية الوعي بأهمية دور هذه الفئات في بناء المجتمع ، مشيراً إلى أن المعرض يقدم محتوى نوعي وجديد هذا العام يشتمل على برامج تنفيذية مثل التوعية في مجال الطاقة المتجددة ، ونماذج تطبيقية للطاقة الشمسية، وطرق استخداماتها في نماذج عن تصاميم للمنازل الذكية التي تهدف إلى تخفيض التكاليف والاستدامة ،والتوعية في مجال القيادة الآمنة والاستخدام الآمن للمركبة، إلى جانب برامج السلامة المهنية واختبارات الفحص المهني التي تحدد اتجاهات الطالب المستقبلية في مجال مناسبة التخصصات التي سيلتحق بها والاستشارات في مجال الضيافة والسياحة والفندقة .يذكر أن المعرض يحتوي على أجنحة تمثل أقسام الكلية التدريبية التي تدرب عليها الكلية وفق أحدث الوسائل التدريبية التطبيقية وتجهيزاتها التقنية المختلفة ونماذج ابتكارية قام بتصميمها وتنفيذها المتدربين .// انتهى //01:06ت م0351