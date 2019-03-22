بغداد 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأعلن العراق الحداد الرسمي وفي سفاراته وممثلياته في الخارج لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الخميس على خلفية حادث العبارة النهرية التي غرقت في الجزيرة السياحية بالموصل شمال العراق في وقت سابق اليوم الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص بينهم نساء وأطفال.في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي وصل إلى الموصل اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى 85 شخصًا.وبحسب شهود عيان فإن الشرطة النهرية التي هرعت إلى مكان الحادث واجهت صعوبات كبيرة في إنقاذ ركاب العبارة بسبب سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبها، فيما أفادت وزارة الداخلية العراقية في بيان بأن التحقيقات الأولية تشير إلى إن عدد الركاب الذين كانوا على متن العبارة قبل غرقها يفوق طاقتها الاستيعابية.وكان حصيلة أولية أفادت بغرق 71 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال.// انتهى //01:14ت م0353