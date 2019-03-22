ثقافي / أمسية شعرية في معرض الرياض للكتاب
الجمعة 1440/7/15 هـ الموافق 2019/03/22 م واس
الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس
أقيمت مساء اليوم أمسية شعرية ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019، وتزامناً مع اليوم العالمي الشعر، الذي يصادف 21 مارس .
وأحيا الأمسية كل من الشعراء الشيخ خالد بن عيسى آل خليفة من مملكة البحرين، والشاعرة الدكتورة مستورة العرابي، والشاعر الدكتور عادل خميس الزهراني ، بحضور جمهور كبير تفاعل بشكل لافت مع قصائد الشعراء .
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