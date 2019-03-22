الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأقيمت مساء اليوم أمسية شعرية ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019، وتزامناً مع اليوم العالمي الشعر، الذي يصادف 21 مارس .وأحيا الأمسية كل من الشعراء الشيخ خالد بن عيسى آل خليفة من مملكة البحرين، والشاعرة الدكتورة مستورة العرابي، والشاعر الدكتور عادل خميس الزهراني ، بحضور جمهور كبير تفاعل بشكل لافت مع قصائد الشعراء .// انتهى //01:27ت م0355