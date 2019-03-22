الدمام 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم، حملة "اعمل بوعي" التي تنظمها مكاتب العمل في المحافظات على مستوى المنطقة ، وتستمر ثلاثة أيام، وتهدف إلى توعية الموظف وصاحب العمل بالحقوق والواجبات إضافة إلى التعريف بمهام مكاتب العمل .وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه تم الإشراف على مسار الحملة في يومها الأول، عبرالتواصل المباشر مع مكاتب العمل، معربا عن سروره بإقبال الجمهور الذي أصبح يبحث عن المعلومة الصحيحة من مصدرها المباشر ومعرفة حقوقه وواجباته في مجال العمل، لافتا النظر إلى أن الوزارة عززت حضور الحملة بتوفير مطبوعات بخمس لغات، ويتواجد الموظفين من جميع الأقسام للرد على استفساراتهم، وكان الهدف الوصول للمستفيد ليتعرف عن قرب على ما تقوم به مكاتب العمل .من جانبه أشار مساعد المدير العام لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش إلى تنوع استفسارات الحضور حول عقود العمل، الإجازات، الأجور، ونهاية الخدمة، إضافة إلى مسار الإجراءات في مكاتب العمل في حال كان هناك خلاف بين الموظف وصاحب العمل، مؤكدا أن مسار الإجراءات في المكاتب سهل وميسر، والتعاملات معظمها إلكتروني الأمر الذي يختصر الوقت والجهد، كما عرّف الموظفين في المكاتب ببرامج الوزارة الداعمة، وطُرحت أسئلة عن مجالات التوطين.وأضاف أن ثمانية مكاتب تولت الحملة على مستوى المنطقة الشرقية بدعم ومتابعة من الوزارة وسط حضور كبير مما يدل على أن الموظف وصاحب العمل أصبح أكثر وعياً وبحث في نظام العمل، مؤكدا أن هذا الهدف الذي تسعى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لتحقيقه تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والمقيم .يذكر أن حملة "اعمل بوعي" تنفذ في الأحساء والدمام العثيم مول، الخبر الراشد مول، القطيف سيتي مول، بندة راس تنورة، الجبيل مول، مهرجان كلنا الخفجي، حفر الباطن المكان مول، بقيق مول.// انتهى //01:31ت م0356