الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم الشعراء الفائزين بمسابقة فرسان القصيد بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين وذلك في مسرح مدارس الرياض .وحقق المركز الأول في منافسة الشعر النبطي الشاعر سلطان بن بتلاء بجائزة قيمتها 5 ملايين ريال والمركز الثاني الشاعر سلطان بن بشير وجائز بقيمة 2 مليون ريال والمركز الثالث وقيمةالجائزة مليون ريال للشاعرة بشاير المقبل .وتضمنت المسابقة ثلاث فئات هي ( المحاورة ، والشيلات ، والشعر الشعبي العربي ) وقيمة الجوائز للمركز الأول مليون ريال والمركز الثاني 500 ألف ريال والمركز الثالث 250 ألف ريالوحقق المركز الأول في فئة المحاورة الشاعر كامل الحليلي وفي المركز الثاني الشاعر فواز العازمي والمركز الثالث الشاعر سعيد اليامي .فيما حقق المنشد خالد المري المركز الأول في فئة الشيلات والمنشد حمد الطويل المركز الثاني أما المركز الثالث للمنشد طلال الحريجي من دولة الكويت .وفي فئة الشعر الشعبي العربي حصل على المركز الأول الشعار ناجي ابو عساف من لبنان والشاعرة هاجر الساحلي من تونس حققت المركز الثاني والشاعر تريدي حمزة من الجزائر في المركز الثالث .وفي تصريح صحفي لـ ( واس ) قدم رئيس مجلس إدارة نادي الأبل فهد بن فلاح بن حثلين شكره لكل من ساهم في نجاح مسابقة فرسان القصيد مؤكداً على التميز في الظهور والمحتوى والتطلع إلى تقديم المزيد في المسابقات القادمة منوهاً بالإشراف والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الأبل .وقال " إن نادي الأبل يسعى إلى تقديم الموروث الشعبي بكافة جوانبه فهو للأبل بالشكل عام وللموروث الشعبي بالشكل خاص إيماناً بتاريخها العميق والزاهر بالثقافة والأدب الذي نفاخربه وبما يمثله " .‏ // انتهى //03:56ت م0359