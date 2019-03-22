وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( صدقية على المحك) : الجهود غير العادية التي يقوم بها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن؛ لإنقاذ الشعب اليمني من براثن الحوثي الذي من الواضح جداً أنه يعمل بكل ما أوتي من قوة، مدعوماً من إيران لتدمير اليمن حاضراً ومستقبلاً، جهود معروفة لا ينكرها إلا جاحد يحاول أن يحجب الشمس بغربال، تلك الجهود على كافة المستويات خففت كثيراً من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من ممارسات الحوثي اللا إنسانية بحقه.وأعتبرت ان الاتصال الذي جرى بين سمو ولي العهد ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول اليمن، وشكر فيه الوزير الأميركي ولي العهد على دعم المملكة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث الرامية إلى الدفع قدماً بالعملية السياسية في اليمن، وتم في الاتصال التأكيد على الحاجة إلى أن يحترم الأطراف الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد، مما يؤكد على النهج السليم الذي ينهجه التحالف العربي في اليمن بدعمه للعملية السياسية في الوقت الذي يساند فيه قوات الشرعية في استعادة اليمن من الانقلابيين الحوثيين.ورأت ان الحل السياسي حتمي في اليمن، ولكن مع التعنت الذي يبديه الحوثي في عدم تنفيذ الاتفاقات التي عقدت برعاية أممية وآخرها اتفاق ستوكهولم يجعل صدقية المنظمة الدولية على المحك، ويشكك في قدرتها بالتوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من أزمته، ومن ذلك ما قدمته الحكومة اليمنية من احتجاج شديد اللهجة لدى الأمم المتحدة على تجاوز المبعوث الدولي، مارتن غريفيث مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلاً عن جيبوتي.وختمت المطلوب من المبعوث الأممي لليمن أن يكون ضامناً لتنفيذ اتفاق ستوكهولم ومشرفاً على تنفيذ بنوده، وأي شيء آخر غير ذلك سيأخذ العملية السياسية في اليمن إلى غير مسارها.// يتبع //06:06ت م0004