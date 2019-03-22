طرابلس 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج خلال زيارته إلى تركيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان ، الذي تم خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية صلاح الدين الجمالي وتم خلاله بحث آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي.ونقلت تأكيد نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفانى ويليامز ، بأن الملتقى الوطني هو ليبي- ليبي، يحضره ليبيون فقط، وستمثل جميع مكونات المجتمع الليبي في الملتقى الوطني، وأنه لن تقبل البعثة بتهميش أي طرف أو مجموعة أو تيار لأن هذا الأمر ضد مبادئ الأمم المتحدة.وعرحت صحف ليبيا على إعلان مجلس الأمن الدولي، دعمه الكامل لإعلان رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، عقد الملتقى الوطني الجامع، في أبريل المقبل، للتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا.// انتهى //09:28ت م0011