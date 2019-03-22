بيروت 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاستعدادت الجارية للزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم إلى بيروت واللقاءات التي سيقعدها مع كبار المسؤوليين اللبنانيين والمواضيع التي ستتم مناقشتها خلال هذه اللقاءات.وأخبرت عن تحميل السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق السلام الذي جرى توقيعه برعاية الامم المتحدة في ميناء الحديدة.وأشارت إلى تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تصريح له أمس أن أي اعتراف أمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان سيمثل ردة خطيرة في موقف الولايات المتحدة من الصراع العربي الإسرائيلي.ولفتت صحف الجمعة الانتباه إلى مقتل 91 شخصا فضلاً عن فقدان 28 آخرين إثر غرق عبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد.ونقلت تأكيد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان أمس أن الجهود الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران لا تعني أن لدى طهران صكا فارغا لانتهاك حقوق الانسان ضد مواطنيها.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة نشرها أمس الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات هضبة الجولان السورية المحتلة.// انتهى //09:45ت م0013