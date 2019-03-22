أثينا 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسألقيت قنبلة يدوية صباح اليوم على باحة القنصلية الروسية في العاصمة اليونانية أثينا.وأوضح مصدر أمني يوناني في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة سارعت إلى إغلاق المنطقة الواقعة في حي هالاندري في العاصمة اليونانية وهرع خبراء المتفجرات إلى المكان ، مشيراً إلى أنه لم تنفجر القنبلة ولم تقع أي إصابات.ووقع الهجوم حوالي الساعة 02,00 ت غ ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.// انتهى //09:56ت م0015