القاهرة 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الثقافة والصناعة المبعوث الشخصي للرئيس الموريتاني سيدي محمد، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة أخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية على حاجز "النشاش" بالمدخل الجنوبي لبلدة الخضر غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.وتناقلت تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية والتي تمهد لاعتراف رسمي أمريكي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل تعتبر خارجة عن القانون الدولي.وأشارت صحف الجمعة إلى أن الحكومة اليمنية احتجت لدى الأمم المتحدة على تجاوز المبعوث الدولي مارتن جريفيث مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلًا من جيبوتي.ونشرت في الإطار ذاته، انتقاد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، متهمًا إياها بالتنصل من تنفيذ اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة الرئيسي.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن تمشيط قوات سوريا الديمقراطية قرية الباغور آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي شرقي دير الزور.// انتهى //10:05ت م0016