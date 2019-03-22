بيروت 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسعاودت البحرية الإسرائيلية انتهاكها للمياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات المكثفة التي تقوم بها الزوارق الحربية الإسرائيلية داخل المياه اللبنانية منتهكة قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا انتهك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالي 370 متراً ولمدة 6 دقائق.وأشار البيان إلى أنه جرت متابعة انتهاك الزورق الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهـى //10:34ت م0021