رام الله 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلاً مقدسيا ومنعت مُسنة مقدسية من دخول المسجد الأقصى، فيما استباح عشرات المستوطنين اليهود، الحرم الإبراهيمي الشريف للاحتفال بما يسمى "بعيد المساخر" العبري ، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، على محافظة رفح جنوب قطاع غزة .وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، بأن جريمة إعدام أحمد جمال مناصرة على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة قبل الماضية، امتحان للجنائية الدولية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن "التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأميركية، والتي تمهد لاعتراف رسمي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل، تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي، ولا يحق لدولة مهما كان شأنها أن تأخذ مثل هذا الموقف".ونشرت إعلان وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو، أن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس "ما زال قيد الدرس"، وذلك قبل عشرة أيام من زيارة الرئيس جاير بولسونارو لإسرائيل.وتابعت صحف الجمعة اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين،المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأوردت صحف فلسطين خبر إعلان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق العبارة، التي تقل عائلات في نهر دجلة في مدينة الموصل، إلى 71 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال.// انتهى //10:45ت م0025