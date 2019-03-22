الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسنفذت مكتبة الملك فهد الوطنية بالشراكة مع جامعة الملك سعود "المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية" أمس، حملة توعوية تثقيفية بعنوان "ادخارك أمان"، وذلك بساحة المكتبة الخارجية.وتتضمن فعاليات الحملة التي تستمر 3 أيام، على عددٍ من البرامج منها، بوثات لعدة جهات حكومية ومشاركة، ومسرح تفاعلي، وورشة عمل مصغرة ومبسطة للأطفال للتعريف بالادخار، إلى جانب معرض للفنون التشكيلية التي تقدم ثقافة الادخار بقالب فني، ومرسم للأطفال، وأستوديو تصوير.// انتهى //11:13ت م0026