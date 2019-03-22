إسلام آباد 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إبداء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تقديره لرئيسة وزراء نيوزلندا جاكيندا أرديرن إزاء الاحترام الذي أبدته تجاه المسلمين بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا.واهتمت بتجديد القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية حرصها على حفظ الأمن والسلام في المنطقة، مع التأكيد بأن رد باكستان سيكون قوياً في حال تعرضها لأي عدوان عابر للحدود.وسلطت الضوء على العرض العسكري الذي ستنظمه القوات المسلحة الباكستانية غداً السبت في العاصمة إسلام آباد بمناسبة اليوم الوطني الباكستاني.وأخبرت عن وصول رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد إلى باكستان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وتناقلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى تحسن علاقات بلاده مع باكستان.كما أخبرت عن إمكانية حصول باكستان على ملياري دولار من الصين الأسبوع المقبل وذلك تزامناً مع المحادثات الجارية بين باكستان وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد الباكستاني.وعرجت على حشد الهند المزيد من القوات على الحدود مع باكستان رغم تراجع التوتر بين البلدين.// انتهى //11:29ت م0027