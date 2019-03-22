بيروت 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسعقدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اجتماعا اليوم في سفارة دولة فلسطين في بيروت بحثت خلاله الأوضاع العامة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.وأعلنت فصائل المنظمة في بيان بعد الاجتماع عن تمسكها بالثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم .وشددت على حفظ أمن مخيمات اللاجئين في لبنان وإستقرارها وقطع الطريق على أي فتنة، والعمل من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين وتأمين المساعدات وتعزيز دور الأونروا وخدماتها .// انتهـى //11:44ت م0028