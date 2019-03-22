تونس 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد ،مشيرة إلى رفع تونس من درجة الإنذار بعدة محافظات شمال ووسط البلاد بسبب تساقط كمية كبيرة من الأمطار والثلوج ما أدى إلى انقطاع عدد من الطرقات ودخول المياه الى بعض المنازل .وأبرزت دولياً إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال زيارة عاجلة قام بها مساء أمس إلى الموصل إثر غرق عبارة في مياه نهر دجلة بالمدينة أن حصيلة ضحايا الحادث بلغت 58 قتيلاً.وتابعت تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بأن قرابة 200 ألف طفل بحاجة لمساعدات إنسانية في ليبيا ، محذراً في ذات السياق من اندلاع قريب للنزاع في ليبيا إذا ما أخفق الحل السياسي .ولفتت إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ،مشيرة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة أحرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية على حاجز "النشاش" بالمدخل الجنوبي لبلدة الخضر غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.وتناولت إعلان القوات المسلحة الموريتانية تدمير ثلاث آليات تابعة لعصابة من المهربين على صلة بمنظمات العنف المتطرف الناشطة في منطقة الساحل الأفريقي .وأشارت إلى تأكيد الشرطة البريطانية أن عدة مراكز إسلامية في مدينة برمنغهام تعرضت لاعتداءات ألحقت إضراراً مادية بها.// انتهى //11:53ت م0029