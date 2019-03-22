بيروت 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسقامت قوة عسكرية إسرائيلية اليوم بتمشيط الطريق العسكري انطلاقا من تلال الوزاني وحتى وادي العسل مرورا بالشطر الشمالي اللبناني من بلدة الغجر والعباسية وكانت عناصر الدورية تتوقف من حين لآخر بمحاذاة السياج الحدودي لتفقد النظام الإلكتروني المثبت على هذا السياج.وعلى الإثر انتشرت على الجانب اللبناني دوريات مؤللة ونقاط مراقبة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في محور الوزاني - عين عرب والمجيدية لمراقبة الوضع.// انتهـى //12:14ت م0031