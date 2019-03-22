الجبيل 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واساحتفت الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية "إرادة" أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون 2019م، ضمن برامج تنمية الوعي المجتمعي وامتدادًا للفعاليات التي تُقيمها الجمعية سنويًا للفئات المستفيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف باحتياجاتهم وبحقوقهم والدور المأمول من المجتمع تجاههم.وبدأ الحفل بمشاركة عدد من أطفال متلازمة داون وستعرض فيها الأبناء قدراتهم ومواهبهم، ولاقت استحسان الحاضرين.وأوضح مدير عام الجمعية عبداللطيف الحربي أن الهدف من إقامة فعاليات اليوم العالمي لمتلازمة داون هو تسليط الضوء على حقوق ذوي مُتلازمة داون وإبراز مواهبهم ودمجهم في المجتمع، والعمل على تحقيق رؤية الجمعية وأهدافها من خلال تمكينهم وإيصال صوتهم إلى المجتمع باعتبارهم فئات منتجة وشريكة في تنمية الوطن متى ما تمت تهيئة الظروف الملائمة لهم، مقدماً دعوته لجميع أفراد المجتمع لمشاركة هذه الفئة تطلعاتها.// انتهى //13:29ت م0045