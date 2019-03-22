القاهرة 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واساختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس ، مُشاركتها في السمنار الإقليمي لتنمية العضوية، والقمة الفنية الكشفية العربية، التي عُقدت بالمركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة ، بحضور ممثلين للجمعيات الكشفية العربية الأعضاء بالمنظمة الكشفية العربية.وشارك الوفد الكشفي السعودي في مختلف فعاليات القمة والسمنار، حيث تضمنت المشاركة عرض لثلاث تجارب كشفية سعودية في تنمية العضوية، وأهمية التسويق في تنمية العضوية، والمشاركة في ورش العمل التي نفذت ومن ابرزها رؤية الصورة الكبرى للوضع الراهن، وتحليل الوضع عملياً، والتعرف على الصعوبات التي تواجه الجمعيات في النمو، وتحليل الانتشار الرأسي والأفقي للعضوية بالجمعيات الكشفية العربية .كما تبادل المشاركين مع نظرائهم الخبرات في الممارسات الأفضل لاستقطاب العضوية، وكيفية الحصول على المتطوعين، وكيف تبنى قدرات الراشدين الذين لم يسبق انتماؤهم للكشفية.// انتهى //13:32ت م0047