إسلام آباد 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واساتفقت باكستان وماليزيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والسياحة والأمن الغذائي.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم في إسلام آباد بنظيره الماليزي الدكتور مهاتير محمد الذي وصل الليلة الماضية إلى باكستان في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.وعقد عمران ومهاتير اجتماعاً ثنائياً بمقر رئاسة الوزراء في إسلام آباد بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان وماليزيا وتنميتها في مختلف المجالات.وأكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لاستكشاف مجالات التعاون الثنائي وتعزيز الروابط بين الشعبين في البلدين.عقب ذلك ترأسا وفدي بلديهما في جلسة مباحثات رسمية شاملة ركزت على بحث التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمارات وصناعة السيارات والزراعة والسياحة والأمن الغذائي.// انتهى //13:36ت م0049