الرباط 15 رجب 1440 ه موافق 22 مارس 2019 م واستعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، في الفترة من 25 إلى 28 مارس الجاري بكوناكري بغينيا،ورشة عمل ،حول "طرق تدريس التربية الإسلامية وتفعيل دورها في ترسيخ الوسطية والاعتدال والتعايش".وأفاد بيان للمنظمة، أن هذه الورشة، التي تنظم بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية ومحو الأمية في جمهورية غينيا، سيشارك فيها 30 مفتشًا وموجهًا ومعلمًا من العاملين في مجال تدريس التربية الإسلامية وتطوير مناهجها وطرائق تدريسها في جمهورية غينيا.وتهدف هذه الورشة إلى إكساب المفتشين والموجهين والمعلمين في مجال التربية الإسلامية المهارات الضرورية والمواكبة في المجال التربوي، وتحديث طرائق التدريس لديهم، والوقوف على معيقات تطوير تدريس التربية الإسلامية وفق ثقافة الأمة وخصوصيتها، وتشجيع التواصل بين المهتمين والمختصين في هذا المجال وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم، إضافة إلى تعزيز دور مؤسسات التعليم العربي الإسلامي في التربية على السلام والتعايش والتماسك الاجتماعي.// انتهى //13:39ت م0051