سيئول 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم أن كوريا الشمالية سحبت موظفيها من مكتب الارتباط المشترك بين الكوريتين.ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية عن وزارة التوحيد الكورية الجنوبية قولها إن سيئول سوف تبقي على 25 موظفا في المكتب وتأمل ان تستمر عملياته كالمعتاد.وتم افتتاح المكتب في مدينة كايسونغ بكوريا الشمالية في سبتمبر الماضي أعقاب تقارب غير مسبوق بين البلدين من أجل تنسيق التعاون بين الكوريتين وفق اتفاقية أبرمت بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-ان والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ في أول قمة عقدت بين الجانبين في أبريل الماضي.// انتهى //13:49ت م0054