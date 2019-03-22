عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 300 سلة غذائية في مديرية السوم بمحافظة حضرموت
الجمعة 1440/7/15 هـ الموافق 2019/03/22 م واس
حضرموت 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 300 سلة غذائية تزن 22 طنًا و 200 كيلو غرام ، على المتضررين في مديرية السوم بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 1,800 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعًا.
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13:50ت م
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