ميون 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 200 سلة غذائية، تزن 14 طنًا و 800 كيلو غرام في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، يستفيد منها 1,200 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعًا.// انتهى //13:53ت م0058