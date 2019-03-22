الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واستحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الأحد المقبل، مؤتمر الأرشيفات العربية الذي ينظمه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بعنوان "دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات والتطلعات المستقبلية" خلال الفترة من 17 - 19 رجب 1440هـ الموافق من 24 - 26 مارس 2019م، في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال الرياض.أعلن ذلك المدير العام للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبد العزيز التميمي، مقدمًا شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على افتتاحه بإذن الله تعالى أعمال مؤتمر الأرشيفات العربية وذلك في إطار دعم سموه المعهود لكل المناشط المهمة التي تبين جهود المملكة في مختلف المجالات ومنها مجال الأرشفة.وقال إن المؤتمر يهدف إلى التعرف على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات العالمية في مجال الأرشفة والحفظ الرقمي وإمكانية تطبيقها في الأرشيفات العربية، واستكشاف إمكانيات الإفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات في دعم وظائف وخدمات دور الوثائق والمحفوظات والأرشيفات العربية، فضلاً عن تعزيز دور الأرشيفات في خدمة البناء المعرفي للمجتمعات واستثمار المعلومات.وأضاف أنه يهدف كذلك إلى إبراز دور الأرشيفات في خدمة المجتمع وارتباطه بالنظام الوطني السياسي والاجتماعي والاقتصادي، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الأرشيفات والمجتمعات العربية، ودعم دور الأرشيفات في خدمة المعلومات وإتاحتها وتنظيمها وفق المستجدات الحديثة، مع تسليط الضوء على واقع تعليم الوثائق في الجامعات العربية.وأفاد أن المؤتمر سيبحث أكثر من 50 ورقة علمية قدمها باحثون من : المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بنائبة الأرشيف الوطني الأمريكي، إلى جانب عدد من الدول العربية على رأسها الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الجزائر، وجمهورية السودان، وجمهورية موريتانيا، إضافة إلى عدد من ورش العمل الموجهة للمتخصصين في مجال الوثائق والأرشفة.ولفت النظر إلى أن المؤتمر وزعت نقاشاته على خمسة محاور تضم القضايا والإشكالات التي لها أولوية في الطرح البحثي والنقاش العلمي، ويستهدف أعضاء هيئة التدريس المختصين في مجال الوثائق والأرشيف والمعلومات في الجامعات السعودية وغيرها، وطلاب الدراسات العليا المنخرطين في دراسة قضايا الوثاق والأرشيف والمعلومات، والمعنيين بقضايا الوثائق والارشيف، والمختصين في قضايا تقنيات المعلومات والاتصالات والمعنيين بما يتصل منها بمجال الوثائق والمحفوظات والأرشيف من داخل المملكة وخارجها.// انتهى //14:26ت م0064