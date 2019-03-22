نجران 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسنظمت كلية المجتمع بجامعة نجران، ممثلة بوحدة الأنشطة الطلابية، وطالبات النشاط، وطالبات التشغيل الطلابي أمس، برنامجاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بعنوان "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا"، وذلك بمسرح الكلية.وهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي، وتعريف الطالبات بالبيئة وأهميتها، وكذلك كيفية الحفاظ على البيئة، وحماية الموارد الطبيعية بالطرق الصحيحة، وتوعيتهن بالأخطار التي يمكن أن تنجم عن الملوثات البيئية.// انتهى //14:26ت م0065