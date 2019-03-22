القاهرة 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص تعازيه لقيادة وحكومة وشعب العراق في ضحايا غرق عبارة في نهر دجلة.وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في بيان اليوم, إن أبو الغيط أعرب عن خالص تعازيه لقيادة وحكومة وشعب العراق في ضحايا غرق عبارة في نهر دجلة بمنطقة الموصل، سائلاً المولى عز وجل أن يشمل المتوفين بعظيم رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.// انتهى //14:27ت م0066