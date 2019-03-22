لندن 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم موافقة الاتحاد الأوروبي على تأجيل موعد خروج بريطانيا الذي كان مقررا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري حسب المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.وتناولت الصحف سحب كوريا الشمالية طاقمها من مكتب التنسيق المشترك بين الكورتين، وهو مكتب افتتح العام الماضي من أجل تشجيع المحادثات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية.وسلطت الضوء على غرق عبارة سياحية كانت تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد.وتناقلت الصحف بث نيوزيلندا أذان صلاة الجمعة على مستوى البلاد مع الوقوف دقيقتي صمت في الذكرى الأسبوعية الأولى لإطلاق النار بمسجدين في كرايست تشيرتش.// انتهى //14:30ت م0067