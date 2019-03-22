تونس 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واساحتفلت تونس باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2019م بحضور ومشاركة وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين ومدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم " ايسيسكو " عبدالعزيز بن عثمان التويجري وعدد من الشخصيات وسفراء البلدان الإسلامية المعتمدين بتونس.وأكد وزير الثقافة التونسي في كلمته بالمناسبة التي أقيمت الليلة الماضية أن اختيار تونس لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية من قبل " الايسيسكو " له أكثر من مغزى بالنظر إلى الراهن الحضاري الذي تحمله هذه العاصمة والرهان الثقافي الذي تتحمله مستقبلاً.وشدد على أهمية العمل الدؤوب والتنسيق القوي بين الحكومات والدول لإبراز ثقافة متأصلة في لغتها وحضارتها وأقلمتها مع استراتيجيات ثقافية جديدة تحمل إصلاحاً جوهرياً للمشهد الثقافي.من جانبه تحدث مدير عام الايسيسكو عبدالعزيز بن عثمان التويجري عن المقاييس التي تعتمدها المنظمة في اختيار العواصم الثقافية، والتي تقوم أساساً على عراقة تاريخ المدن المختارة وتميزها الحضاري ومساهماتها في ازدهار الثقافة الاسلامية ودعم الثقافة الإنسانية ، مشيراً إلى أن اختيار تونس عاصمة للثقافة الاسلامية يعكس المكانة المرموقة لتونس في تاريخ الحضارة الاسلامية وتميز حراكها الثقافي والفكري عبر التاريخ.// انتهى //14:52ت م0068